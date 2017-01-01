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Уменьшенные дорожные знаки стали появляться на улицах Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:09
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Уменьшенные дорожные знаки стали появляться на улицах Москвы. Изначально знаки меньшего размера в качестве эксперимента решили ставить на узких улочках центра Москвы, но сейчас специалисты ЦОДД ведут активную замену дорожных знаков старого образца и размера на новые маленькие во всех остальных районах города. Например на Липецкой улице на дублере заменили практически все знаки на уменьшенные. По данным ЦОДД такие знаки в несколько раз дешевле в производстве, их обслуживании и мойке.

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