Уменьшенные дорожные знаки стали появляться на улицах Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 22:09

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Уменьшенные дорожные знаки стали появляться на улицах Москвы. Изначально знаки меньшего размера в качестве эксперимента решили ставить на узких улочках центра Москвы, но сейчас специалисты ЦОДД ведут активную замену дорожных знаков старого образца и размера на новые маленькие во всех остальных районах города. Например на Липецкой улице на дублере заменили практически все знаки на уменьшенные. По данным ЦОДД такие знаки в несколько раз дешевле в производстве, их обслуживании и мойке.