Улицу Борисовские Пруды перекроют19-20 августа для проведения фестиваля фейерверков

Автор: denis947 Дата публикации: 22:20

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Улицу Борисовские Пруды на юге Москвы в районе Братеево перекроют 19-20 августа в связи с проведением фестиваля фейерверков "Ростех", который пройдет в выходные в Братеевском каскадном парке. Участок улицы от Братеевского моста до Наташинского пруда в период с 09:00 до 21:00 мск 19-20 августа полностью перекроют для движения, оставив пропуск для общественного транспорта и резидентов района. В период с 21:00 по 23:59 мск проезд по участку будет закрыт для всех.