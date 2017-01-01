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Подготовка к фестивалю фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке

Автор:
denis947
Дата публикации:
23:02
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В Братеевском каскадном парке идут последние приготовления к международному фестивалю фейерверков "Ростех", который пройдет в эти выходные 19 и 20 августа. Зрителей третьего ежегодного фестиваля ждет незабываемое шоу от лучших пиротехников из Европы, Азии, Латинской Америки, а также насыщенная дневная программа — выступления артистов, шоу новых технологий, квесты, лектории, рынок ремесел, исторический фудкорт и многое другое. В этом году тема Фестиваля — "Москва на семи холмах".

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