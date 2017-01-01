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Главная  /  Репортажи  /  Убитая дорога Давлеканово-Буздяк в Республике Башкортостан

Убитая дорога Давлеканово-Буздяк в Республике Башкортостан

Автор:
Daffyduck
Дата публикации:
00:51
  • 18
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Дорога, соединяющая райцентры Давлеканово и Буздяк Республики Башкортостан. Всё бы ничего, если бы только здесь, хотя бы как на других дорогах, создавали имитацию ремонта дорожного полотна, а тут и вовсе более 6 лет никто даже не попробовал здесь что-то ремонтировать. И пусть не говорят, что нет денег, по краям даже видно, что работают нефтяные вышки. Не всё же членов Башнефти и Роснефти кормить, иногда можно и для людей что-то сделать.

Россия, Республика Башкортостан, Буздякский район


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