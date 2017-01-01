Убитая дорога Давлеканово-Буздяк в Республике Башкортостан

Автор: Daffyduck Дата публикации: 00:51

18

18 0

Дорога, соединяющая райцентры Давлеканово и Буздяк Республики Башкортостан. Всё бы ничего, если бы только здесь, хотя бы как на других дорогах, создавали имитацию ремонта дорожного полотна, а тут и вовсе более 6 лет никто даже не попробовал здесь что-то ремонтировать. И пусть не говорят, что нет денег, по краям даже видно, что работают нефтяные вышки. Не всё же членов Башнефти и Роснефти кормить, иногда можно и для людей что-то сделать.

18

18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191682

Россия, Республика Башкортостан, Буздякский район