Убитая дорога Давлеканово-Буздяк в Республике Башкортостан
- Автор:
- Daffyduck
- Дата публикации:
- 00:51
-
- 18
Дорога, соединяющая райцентры Давлеканово и Буздяк Республики Башкортостан. Всё бы ничего, если бы только здесь, хотя бы как на других дорогах, создавали имитацию ремонта дорожного полотна, а тут и вовсе более 6 лет никто даже не попробовал здесь что-то ремонтировать. И пусть не говорят, что нет денег, по краям даже видно, что работают нефтяные вышки. Не всё же членов Башнефти и Роснефти кормить, иногда можно и для людей что-то сделать.Россия, Республика Башкортостан, Буздякский район
- 18
Комментарии (0)