Ремонт дорог в Коврове

Автор: Аноним Дата публикации: 11:42

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В середине весны я присылал материал о ямочном ремонте на улице Дегтярева в городе Коврове. В Середине лета на этой улице начался капитальный ремонт дорожного покрытия. Снятие Асфальта, шлифовка проведение ливневой канализации, ремонт полностью тротуаров вдоль улицы. установка бордюров, и ремонт остановочных пунктов (где требуется) сейчас началась заливка асфальта в том месте где я снимал весной. Что то повлияло на руководство города что все планы на год изменились, и как пишут в социальный сетях - "все деньги вбухали в улицу Дегтяерва" конечно это не плохо - это одна из центральных улиц Города, по которой проходит троллейбусные маршруты и маршруты автобусов. Конечно среди населения есть и не довольные граждане в стиле "А баба яга против!" есть мелкие недочеты,пока не устраненные. Например в одном из пешеходных переходов возле троллейбусной остановке, прямо на пути следования граждан установили огромные бордюры, что с коляской женщина не сможет преодолеть. и так то переходить неудобно стало обычному взрослому мужчине. Надеюсь в зиме успеют отремонтировать данную улицу.