На Волоколамском шоссе сгорел автомобиль "ГАЗель"

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Утром 18 августа на севере столицы сгорел автомобиль "ГАЗель". Машина, гружёная хлебом, двигалась по дублёру Волоколамского шоссе в сторону области. У дома 6 из-под капота машины повалил дым. Водитель потерял управление, автомобиль опрокинулся на бок и врезался в припаркованный автомобиль "Рено Дастер". На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. Кабина ГАЗели выгорела полностью. У легкового автомобиля оплавился задний фонарь и молдинги. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства происшествия.