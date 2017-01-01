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"Дырявую" дорогу в Симферополе сняли на видео

Автор:
Yura75
Дата публикации:
09:07
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А воз и ныне там: проезжая часть в Симферополе сплошь покрыта выбоинами и колдобинами. Но ремонтировать дорогу не спешат. Об этом сообщает мобильный репортёр, который снял репортаж о дорожной проблеме города.

По словам автора видео, дорожное полотно на улице Сельской так и не начали ремонтировать: "Видимо, Крымским властям безразлично, что детей, идущих в школу, в дождливую погоду будут обливать водой из луж - ведь тротуар здесь очень узкий. А автомобили будут убиваться при попадании в дорожные ямы, так как в сильный дождь опасных выбоин не видно," - пишет мобильный репортёр.

Автомобилист рассказывает, что местные жители уже не знают, куда обращаться, чтобы решить насущную проблему. "В Администрацию Президента обращались, но они наше обращение отсылают властям Крыма, которые занимаются чем угодно, только не дорогами.Замкнутый круг! Интересно, если мы перекроем трассу Симферополь-Керчь (как мы это делали находясь в составе незалежной, когда нам отключали свет), - тогда обратят внимание на наше обращение?!" - пишет автор видео.
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