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Москвичей ожидает жаркий солнечный день и повышенная влажность

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:32
  • 20
  • 1

Москвичей ожидает жаркий солнечный день, который хорошо провести на воде.

  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    09:34
    Очень круто выдавать погоду, снятую в четверг.
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