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Мосгорнаследие намерено расследовать снос исторического здания вокзала ж/д станции «Рабочий посёлок»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:33
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Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) намерен возбудить административное дело по факту сноса здания вокзала станции «Рабочий посёлок» Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Историческое здание вокзала снесли в ночь с 16 на 17 августа 2017 г. вопреки тому, что оно находилось под охраной Мосгорнаследия в период рассмотрения заявления о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Снесённое здание являлось собственностью ОАО «Российские железные дороги». Департамент 24 июля направил в адрес собственника уведомление о принятии мер по сохранению объекта и исключении возможности проведения работ, которые могут нанести ему вред. Кроме того, 25 июля 2017 г. в адрес Москомархитектуры, Объединения административно-технических инспекций и Мосгосстройнадзора были направлены уведомления о необходимости обеспечения мер по сохранению объекта. Снос здания вокзала прошёл в рамках реконструкции железнодорожной сети. Строители добавят ещё один железнодорожный путь. Новую платформу уже возвели. На месте прохождения путей как раз и стояло здание вокзала.

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