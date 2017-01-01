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В Пермском крае автобус врезался в церковь (ВИДЕО)

Автор:
sc1-nytva
Дата публикации:
11:03
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В Пермском крае автобус врезался в церковь. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ДТП.

По словам автора видео, авария произошла в Нытве. В пятницу утром общественный транспорт двигался по улице Карла Маркса. В какой-то момент автобус выехал на встречную полосу, затем на обочину. После столкновения со зданием церкви - остановился, как пишет автор видео.

Очевидцы сообщают, что водитель автобуса потерял сознание и врезался в здание церкви. Пассажиры, как видно на кадрах, смогли самостоятельно покинуть салон автобуса. Пострадавших в результате аварии, к счастью, нет.

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