В Тольятти сгорели два автомобиля
- Автор:
- Denis0505
- Дата публикации:
- 11:32
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По словам очевидцев, инцидент случился у дома №9 на улице Фрунзе, в Автозаводском районе города. Сначала огнём охватило один автомобиль. Затем, как сообщает автор видео, пламя перекинулось на рядом стоящую машину. Мобильный репортёр вызвал сотрудников МЧС, чтобы пожарные локализовали и ликвидировали возгорание, пока огонь не распространился на новые машины и деревья.
ЧТо стало причиной возгорания - не сообщается. Информация о пострадавших - не уточняется.
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