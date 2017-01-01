В Тольятти сгорели два автомобиля

Автор: Denis0505 Дата публикации: 11:32

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191693

Два автомобиля сгорели в ночь на среду в Тольятти.По словам очевидцев, инцидент случился у дома №9 на улице Фрунзе, в Автозаводском районе города. Сначала огнём охватило один автомобиль. Затем, как сообщает автор видео, пламя перекинулось на рядом стоящую машину. Мобильный репортёр вызвал сотрудников МЧС, чтобы пожарные локализовали и ликвидировали возгорание, пока огонь не распространился на новые машины и деревья.ЧТо стало причиной возгорания - не сообщается. Информация о пострадавших - не уточняется.