"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

Сели сошли в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Очередной слив нефтепродуктов в Яузу привел к мору рыбы

Прорыв водопровода произошёл в городе Солнечногорске Московской области

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Тольятти сгорели два автомобиля

В Тольятти сгорели два автомобиля

Автор:
Denis0505
Дата публикации:
11:32
  • 15
  • 0

Два автомобиля сгорели в ночь на среду в Тольятти.

По словам очевидцев, инцидент случился у дома №9 на улице Фрунзе, в Автозаводском районе города. Сначала огнём охватило один автомобиль. Затем, как сообщает автор видео, пламя перекинулось на рядом стоящую машину. Мобильный репортёр вызвал сотрудников МЧС, чтобы пожарные локализовали и ликвидировали возгорание, пока огонь не распространился на новые машины и деревья.

ЧТо стало причиной возгорания - не сообщается. Информация о пострадавших - не уточняется.
  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

56 1
11:55 | idle123
"ГАЗель" сгорела на Волоколамском шоссе в Москве (ВИДЕО)
2 0
12:45 | mreportertv
Мотоциклист-трюкач проехал по дороге Иваново
48 0
07.08 08:46 | Демидова Наталья
В Самаре на набережной работает мобильная выставка «Самара-2018»
87 0
02.08 15:28 | Vlad-Kostromin
Утиную битву сняли на видео в Рогачевском
29 0
05.08 13:01 | Александр Зайцев
Красивые алые грозовые облака.