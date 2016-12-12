Мотоциклист-трюкач проехал по дороге Иваново
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:45
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Как сообщается, на одной из центральных улиц устроил представление мотоциклист-трюкач. Он поднимал своего железного коня на дыбы, хотя всего в нескольких метрах позади него ехал автомобиль. Да и вообще, нельзя сказать, что дорога была совсем пустой.
Так что большинство пользователей, которые посмотрели видео, считают, что для опасных трюков байкер выбрал не то место и не то время.
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