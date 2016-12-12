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Мотоциклист-трюкач проехал по дороге Иваново

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:45
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Это просто цирк какой-то, пишут пользователи, комментируя вот эти кадры из Иваново.

Как сообщается, на одной из центральных улиц устроил представление мотоциклист-трюкач. Он поднимал своего железного коня на дыбы, хотя всего в нескольких метрах позади него ехал автомобиль. Да и вообще, нельзя сказать, что дорога была совсем пустой.

Так что большинство пользователей, которые посмотрели видео, считают, что для опасных трюков байкер выбрал не то место и не то время.
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Комментарии (0)

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