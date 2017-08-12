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Житель Серпухова протаранил несколько машин после ссоры с женой

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:54
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В этом случае речь идёт об абсолютно осознанном и злонамереном таране.

Как сообщается, отметился пьяный житель Серпухова, который поругался со своей женой. И почему-то решил выместить злость на припаркованных во дворе машинах. Раз за разом сдавал задом - и с упорством, достойным лучшего применения, врезался в них. В конце концов - видимо, успокоил нервы и просто куда-то уехал. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Впрочем, от полиции скрыться не получится. Личность беспредельщика - правоохранителям уже известна.
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