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Самосвал врезался в несколько автомобилей на перекрёстке в Техасе

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:05
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Это - кадры из Техаса, где сразу несколько автомобилей на оживлённом перекрёстке протаранил самосвал.

Грузовик вылетел на пересечение двух улиц на огромной скорости - несмотря на запрещающий сигнал светофора. И застал всех остальных участников дорожного движения врасплох. Впрочем, как оказалось, его водитель - ни в чём не виноват.

Сообщается, что у машины внезапно отказали тормоза. Так что остановиться или хотя бы сбавить скорость - просто не было возможности.
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