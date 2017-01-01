Работы по реконструкции южного вестибюля станции метро «Спортивная» выполнены на 40%
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 13:12
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Работы по реконструкции южного вестибюля станции метро «Спортивная» выполнены на 40% и идут точно в соответствии с графиком. В реконструкции станции задействовано более 150 квалифицированных строителей, механиков, электриков, инженеров эскалаторной службы и других специалистов. Открытие обновленного южного вестибюля станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метро запланировано на май 2018 года.
На станции «Спортивная» продолжается капитальный ремонт южного вестибюля, здесь будет осуществлён монтаж новых касс и модернизированных турникетов, а также произведена замена эскалаторных комплексов. Кроме того, будут обновлены все системы безопасности, инженерные сети и устройства метрополитена, произведён капитальный ремонт фасада наземного вестибюля.
На сегодняшний день в южном вестибюле станции «Спортивная» старые эскалаторы полностью демонтированы. На 85% выполнены работы по заливке фундаментов наклонного хода. В настоящий момент производится демонтаж старого водоотводящего зонта и идёт подготовка к установке нового.
Проектным решением на южном вестибюле предусмотрена замена эскалаторных комплексов, находившихся в эксплуатации почти 60 лет. Современные технологии позволяют без увеличения диаметра эскалаторного тоннеля осуществить установку 4-х эскалаторов вместо трёх, как это было ранее. Такая технология уже успешно реализована на станциях «Бауманская» Арбатско-Покровская линия, «Проспект Мира» Кольцевая линия и «Фрунзенская» Сокольническая линия. Новые эскалаторы отечественного производства полностью удовлетворяют всем современным нормам и требованиям безопасности, имеют обновлённый дизайн, потребляют на 40% меньше электроэнергии. Установка 4-х современных эскалаторов увеличит провозную способность эскалаторного наклона на 30%, то есть почти на 7,5 тысяч пассажиров в час.
В рамках работ по реконструкции планируется переоборудовать помещения касс: вместо 3-х существовавших кассовых окон появится 4, что существенно сократит время обслуживания пассажиров. Первоначальный архитектурный стиль касс будет сохранен - сейчас все деревянные элементы касс демонтированы, а после реставрации они будут восстановлены в первоначальном виде. Будут установлены 15 новых турникетов, что увеличит пропускную способность вестибюля станции в полтора раза.
После проведения масштабной реконструкции пассажирам предстанет обновлённый вестибюль, отвечающий современным нормам безопасности и комфорта для пассажиров.
Замена эскалаторных комплексов также запланирована на станциях «Новослободская», «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, «Рижская» и «Киевская» (большой и малый наклоны). Программа по замене устаревших эскалаторов будет продолжена в 4 квартале 2018 года.
Интервью: Дмитрий Дощатов - первый заместитель начальника метрополитена - начальник Дирекции инфраструктуры Московского метрополитена.
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