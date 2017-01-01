Работы по реконструкции южного вестибюля станции метро «Спортивная» выполнены на 40%

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:12

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79 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191701

Работы по реконструкции южного вестибюля станции метро «Спортивная» выполнены на 40% и идут точно в соответствии с графиком. В реконструкции станции задействовано более 150 квалифицированных строителей, механиков, электриков, инженеров эскалаторной службы и других специалистов. Открытие обновленного южного вестибюля станции «Спортивная» Сокольнической линии Московского метро запланировано на май 2018 года.На станции «Спортивная» продолжается капитальный ремонт южного вестибюля, здесь будет осуществлён монтаж новых касс и модернизированных турникетов, а также произведена замена эскалаторных комплексов. Кроме того, будут обновлены все системы безопасности, инженерные сети и устройства метрополитена, произведён капитальный ремонт фасада наземного вестибюля.На сегодняшний день в южном вестибюле станции «Спортивная» старые эскалаторы полностью демонтированы. На 85% выполнены работы по заливке фундаментов наклонного хода. В настоящий момент производится демонтаж старого водоотводящего зонта и идёт подготовка к установке нового.Проектным решением на южном вестибюле предусмотрена замена эскалаторных комплексов, находившихся в эксплуатации почти 60 лет. Современные технологии позволяют без увеличения диаметра эскалаторного тоннеля осуществить установку 4-х эскалаторов вместо трёх, как это было ранее. Такая технология уже успешно реализована на станциях «Бауманская» Арбатско-Покровская линия, «Проспект Мира» Кольцевая линия и «Фрунзенская» Сокольническая линия. Новые эскалаторы отечественного производства полностью удовлетворяют всем современным нормам и требованиям безопасности, имеют обновлённый дизайн, потребляют на 40% меньше электроэнергии. Установка 4-х современных эскалаторов увеличит провозную способность эскалаторного наклона на 30%, то есть почти на 7,5 тысяч пассажиров в час.В рамках работ по реконструкции планируется переоборудовать помещения касс: вместо 3-х существовавших кассовых окон появится 4, что существенно сократит время обслуживания пассажиров. Первоначальный архитектурный стиль касс будет сохранен - сейчас все деревянные элементы касс демонтированы, а после реставрации они будут восстановлены в первоначальном виде. Будут установлены 15 новых турникетов, что увеличит пропускную способность вестибюля станции в полтора раза.После проведения масштабной реконструкции пассажирам предстанет обновлённый вестибюль, отвечающий современным нормам безопасности и комфорта для пассажиров.Замена эскалаторных комплексов также запланирована на станциях «Новослободская», «Смоленская» Арбатско-Покровской линии, «Рижская» и «Киевская» (большой и малый наклоны). Программа по замене устаревших эскалаторов будет продолжена в 4 квартале 2018 года.Интервью: Дмитрий Дощатов - первый заместитель начальника метрополитена - начальник Дирекции инфраструктуры Московского метрополитена.