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Гоночных болит вспыхнул во время соревнований в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:21
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Гоночный трек в США оказался залит морем пламени. Так пользователи комментируют массовую аварию, которая случилась во время вашингтонских соревнований “Evergreen Speedway”.

Как видно на кадрах, на крутом повороте взорвался двигатель одного из болидов, его разметало на десятки метров, пылающие масло и бензин залили почти весь трек. За доли секунды в огненную ловушку попали еще две машины. К угодившим в беду болидам устремились спасатели. Происшествие транслировали в прямом эфире и снимали на видео с трибун болельщики.

Огненное побоище чудом обошлось без пострадавших - сообщается, что все пилоты самостоятельно выбрались из машин и вышли из огня невредимыми.
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