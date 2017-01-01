Гоночных болит вспыхнул во время соревнований в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:21
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Как видно на кадрах, на крутом повороте взорвался двигатель одного из болидов, его разметало на десятки метров, пылающие масло и бензин залили почти весь трек. За доли секунды в огненную ловушку попали еще две машины. К угодившим в беду болидам устремились спасатели. Происшествие транслировали в прямом эфире и снимали на видео с трибун болельщики.
Огненное побоище чудом обошлось без пострадавших - сообщается, что все пилоты самостоятельно выбрались из машин и вышли из огня невредимыми.
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