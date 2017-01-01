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Продолжается монтаж монумента "Стена скорби" в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:05
  • 15
  • 0

Продолжается монтаж монумента "Стена скорби" в Москве.

  • 15
  • 0

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