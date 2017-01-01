Горожане несут цветы к посольству Испании

Автор: tim777 Дата публикации: 14:50

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К посольству Испании в центре Москвы горожане с самого утра несут цветы и зажигают поминальные свечи. Государственные флаги приспущены, а в самом здании посольства открыта книга памяти где посетители могут оставить свои отзывы и слова скорби. Напомним, что накануне в Барселоне произошел теракт. По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, пропахавшего толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны. Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) взяла на себя ответственность за нападение. По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое - марокканец и житель Мелильи - испанского анклава в Северной Африке. Однако ни один из них не был водителем минивэна, Тот, как сообщается, сумел убежать, и сейчас полиция ведет его интенсивные поиски. Теракт стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.