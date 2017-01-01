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Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
14:38
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18 августа в первой половине дня в центре Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На Малом Каменном мосту столкнулись а/м "БМВ Z4", внедорожник "Лексус LX570" и "Ниссан Альмера". Все автомобили двигались в попутном направлении в среднем ряду со стороны улица Большая Полянка. Со слов очевидцев, перед автомобилями стал совершать перестроение а/м "Газель". Водители а/м "Ниссан" сбросил скорость перед "Газелью". В этот момент сзади во внедорожник "Лексус" врезался а/м "БМВ", который в свою очередь продвинулся вперед и задел остановившийся а/м "Ниссан". "Газель" не останавливаясь с места происшествия уехала. В результате столкновения различные травмы получил водитель "БМВ" и в последствии был госпитализирован. Участники из других автомобилей серьёзно не пострадали. Все автомобили получили различные механические повреждения. На время оформления происшествия сотрудниками ГИБДД перекрывалось движение транспорта. Предварительно причиной ДТП стала невнимательность и несоблюдение дистанции. Окончательные выводы о причинах ДТП будут установлены в ходе расследования.
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