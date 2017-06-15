В Калининграде наградят мобильных репортёров года
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:48
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В 19:00 по московскому времени в студии ГТРК "Калининград" объявят имена репортёров года в восьми номинациях: "Репортаж", "Оперативный кадр", "Социальная проблема", "Погодный блок", "Позитив", "Селфи-репортаж", "Лучший региональный выпуск" и "Мобильный репортёр года". За право стать лучшими боролись около тысячи работ, присланных на сайт mreporter.ru с 1 июня по 16 июля 2017 года. С 17 по 31 июля 2017 года на сайте mreporter.ru проходило народное интернет-голосование за лучшие ролики, присланные на конкурс.
И теперь телеканал Россия 24, редакция портала mreporter.ru совместно с ГТРК "Калининград" готовы объявить итоги Второй Всероссийской премии «Мобильный репортёр года 2017»! Официальный канал ГТРК "Калининград" на YouTube проведёт прямую трансляцию из студии. Она будет доступна по ссылке - "ВЕСТИ - Калининград" . Начало в 19:00. Будет интересно! Не пропустите!
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