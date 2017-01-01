Москвичей в эти выходные ожидает летний зной

Автор: tim777 Дата публикации: 15:06

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Город в эти выходные раскалится до плюс 30 градусов. В пятницу тоже будет жарко, атмосферное давление остается повышенным, дождей не ожидается. "Днем в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, максимальная температура 26–28 градусов, по области от 24 до 29. Ветер южный 2–7 метров в секунду, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит вечером около 754 миллиметров ртутного столба. Это немного выше нормы. В предстоящие выходные дни погоду на берегах Москвы реки будет определять солнечный антициклон, мы ожидаем в столице погоду с переменной, временами небольшой облачностью, без осадков, температура днем в мегаполисе составит 28–30 градусов, а по области – от 29 до 31 градуса. По ночам столбики термометров будут опускаться до отметок 16–19 в городе, и от 14 до 19 градусов – в Подмосковье", – рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков. Подробнее: http://www.m24.ru/videos/152533