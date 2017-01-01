Кошка-экономист попала на видео в Новокузнецке
- Автор:
- VeraVera
- Дата публикации:
- 15:40
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На кадрах видно, что пушистая, кажется, прекрасно устроилась в зазоре между полом и мебелью. Но как только рядом начинает поблёскивать целковый - маленькая лапка сразу загребает то, что "плохо лежит". "Правильно, всё в дом," - отмечают в комментариях к ролику.
Чем вызвана невероятная тяга к деньгам у животного - неизвестно. При этом, автор ролика отмечает возможную опасность такой забавы: "Деньги кошкам не игрушка," - пишет мобильный репортёр.
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