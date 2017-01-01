Кошка-экономист попала на видео в Новокузнецке

Автор: VeraVera Дата публикации: 15:40

11

11 0

11

11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191710

Очень хозяйственная кошка живёт в Новокузнецке. Мобильный репортёр - хозяин животного-экономиста - снял небольшое видео о своём питомце и прислал на сайт mreporter.ru.На кадрах видно, что пушистая, кажется, прекрасно устроилась в зазоре между полом и мебелью. Но как только рядом начинает поблёскивать целковый - маленькая лапка сразу загребает то, что "плохо лежит". "Правильно, всё в дом," - отмечают в комментариях к ролику.Чем вызвана невероятная тяга к деньгам у животного - неизвестно. При этом, автор ролика отмечает возможную опасность такой забавы: "Деньги кошкам не игрушка," - пишет мобильный репортёр.