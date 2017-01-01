Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Кошка-экономист попала на видео в Новокузнецке

Кошка-экономист попала на видео в Новокузнецке

Автор:
VeraVera
Дата публикации:
15:40
  • 11
  • 0

Очень хозяйственная кошка живёт в Новокузнецке. Мобильный репортёр - хозяин животного-экономиста - снял небольшое видео о своём питомце и прислал на сайт mreporter.ru.

На кадрах видно, что пушистая, кажется, прекрасно устроилась в зазоре между полом и мебелью. Но как только рядом начинает поблёскивать целковый - маленькая лапка сразу загребает то, что "плохо лежит". "Правильно, всё в дом," - отмечают в комментариях к ролику.

Чем вызвана невероятная тяга к деньгам у животного - неизвестно. При этом, автор ролика отмечает возможную опасность такой забавы: "Деньги кошкам не игрушка," - пишет мобильный репортёр.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

45 0
17.08 15:22 | mreportertv
Собаки окрасились в голубой цвет из-за грязного водоёма в Индии
51 0
15.08 00:38 | Haosit888
Пожар в жилом доме в городе Новокузнецке
169 0
17.08 12:43 | Xtens707
"Паркуюсь, как могу": забавную попытку припарковаться сняли на видео в Красноярске
82 0
07.08 15:44 | mreportertv
В Новокузнецке кузов "ГАЗели" превратили в бассейн