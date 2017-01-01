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Главная  /  Репортажи  /  На Дворцовом пруду начался монтаж трибун и оборудования к фестивалю "Круг света"

На Дворцовом пруду начался монтаж трибун и оборудования к фестивалю "Круг света"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:51
  • 14
  • 0

На Дворцовом пруду начался монтаж трибун и оборудования к фестивалю "Круг света".

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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