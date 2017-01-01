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Грузовик врезался в отбойник на трассе в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:34
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Грузовик напоролся на бетонный отбойник в американском штате Канзас. Момент наезда запечатлела на видео на камера наблюдения полицейского департамента города Оверленд-парк.

Как предполагают пользователи, водитель слишком долго сомневался, поворачивать ему под виадук, или же оставаться на скоростном шоссе. В результате он зазевался, автопоезд наехал правым колесом на бетонное ограждение. Колесо сразу же оторвалось, грузовик проехал несколько десятков метров и загорелся.

Сообщается, что водитель остался жив - его спасли из кабины другие дальнобойщики.
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