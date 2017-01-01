Житель Омска записал видеообращение против строительства гаражей на улице Куломзинской
- Автор:
- dobro777
- Дата публикации:
- 15:49
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По словам автора видео, люди недовольны тем, что кооператив возводят на том месте, где по плану горсовета должен стоять детский сад. "Власти не прислушиваются к голосу народа, идут против человека, не хотят строить детский садик, строят гаражи для Администрации КАО," - пишет мобильный репортёр.
Местные жители сообщают, что было выиграно несколько судов, и гаражи строить на этом месте было запрещено. Однако работы по возведению боксов продолжаются.
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