Житель Омска записал видеообращение против строительства гаражей на улице Куломзинской

Автор: dobro777 Дата публикации: 15:49

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191713

Мобильный репортёр записал видеообращение жителей Омска, которые выступают против строительства гаражей на улице Куломзинской.По словам автора видео, люди недовольны тем, что кооператив возводят на том месте, где по плану горсовета должен стоять детский сад. "Власти не прислушиваются к голосу народа, идут против человека, не хотят строить детский садик, строят гаражи для Администрации КАО," - пишет мобильный репортёр.Местные жители сообщают, что было выиграно несколько судов, и гаражи строить на этом месте было запрещено. Однако работы по возведению боксов продолжаются.