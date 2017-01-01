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Главная  /  Репортажи  /  Разбитое дорожное покрытие возле Архангельского Морского вокзала

Разбитое дорожное покрытие возле Архангельского Морского вокзала

Автор:
pai_11111
Дата публикации:
01:28
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Все знают Архангельский Морской вокзал с пятисотрублёвой купюры, но мало кто знает, как сейчас выглядит прилегающая к нему территория.

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Комментарии (0)

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