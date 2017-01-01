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Главная  /  Репортажи  /  Мусор в море в районе Гагры в Абхазии

Мусор в море в районе Гагры в Абхазии

Автор:
maka17
Дата публикации:
08:46
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С корабля свалили кучу мусора, вся береговая линии загрязнена.

  • 2
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Комментарии (0)

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