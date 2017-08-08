Единственная пешеходная дорожка в микрорайон "Северный" в городе Верещагино Пермского края

Автор: Аноним Дата публикации: 01:20

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Это единственная тропинка для пешеходов, которая соединяет микрорайон "Северный" с центром города, но она нуждается в ремонте, так как находится в ужасном состоянии. Власти города кормят обещаниями и ничего не делается который год подряд. Особенно тяжело мамочкам с колясками проходить этот участок.

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/191717

Россия, Пермский край, г. Верещагино, ул. Карла Маркса