Единственная пешеходная дорожка в микрорайон "Северный" в городе Верещагино Пермского края
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 01:20
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- 14
Это единственная тропинка для пешеходов, которая соединяет микрорайон "Северный" с центром города, но она нуждается в ремонте, так как находится в ужасном состоянии. Власти города кормят обещаниями и ничего не делается который год подряд. Особенно тяжело мамочкам с колясками проходить этот участок.Россия, Пермский край, г. Верещагино, ул. Карла Маркса
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