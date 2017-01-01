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Пожар на Садовом кольце в столице

Автор:
Сергей Крымский
Дата публикации:
00:46
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Пожар,толпа и пробки на Садовом кольце в центре Москвы.

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