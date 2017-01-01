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Главная  /  Репортажи  /  Пожар на Садовой-Спасской улице в Москве

Пожар на Садовой-Спасской улице в Москве

Автор:
kkristin
Дата публикации:
00:42
  • 15
  • 0

Пожар на Садовой-Спасской улице в Москве, едут пожарные расчёты.

  • 15
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Комментарии (0)

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