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Пожар на Садово-Спасской улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:29
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В центре Москвы произошел пожар. Загорелось здание на Садовой-Спасской улице. Из здания было спасена 4 человека. В настоящий момент возгорание локализовано.

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