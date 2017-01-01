Пожар на Садово-Спасской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 19:29

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В центре Москвы произошел пожар. Загорелось здание на Садовой-Спасской улице. Из здания было спасена 4 человека. В настоящий момент возгорание локализовано.