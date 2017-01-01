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Главная  /  Репортажи  /  В проезде Якушкина в Москве столкнулись 2 автомобиля: 1 пострадавший

В проезде Якушкина в Москве столкнулись 2 автомобиля: 1 пострадавший

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:46
  • 55
  • 1

Вечером 18 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. В проезде Якушкина, у дома 2, столкнулись 2 автомобиля: "Шевроле" и "Хёндай". Автомобиль "Шевроле" двигался по проезду Якушкина в сторону Отрадной улицы. Справа, из дворовой территории, автомобиль "Хёндай" начал совершать левый поворот. Водитель "Хёндая" не уступил дорогу "Шевроле" и автомобили столкнулись. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Шевроле". Ей в голову ударила подушка безопасности. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в 20 ГКБ. Больше пострадавших нет. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 55
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    20:47
    АГН в 20:45: http://www.mskagency.ru/materials/2696663.
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