В проезде Якушкина в Москве столкнулись 2 автомобиля: 1 пострадавший

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Вечером 18 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. В проезде Якушкина, у дома 2, столкнулись 2 автомобиля: "Шевроле" и "Хёндай". Автомобиль "Шевроле" двигался по проезду Якушкина в сторону Отрадной улицы. Справа, из дворовой территории, автомобиль "Хёндай" начал совершать левый поворот. Водитель "Хёндая" не уступил дорогу "Шевроле" и автомобили столкнулись. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля "Шевроле". Ей в голову ударила подушка безопасности. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой госпитализировали в 20 ГКБ. Больше пострадавших нет. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.