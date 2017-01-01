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Главная  /  Репортажи  /  Пожар на Садовой-Спасской улице

Пожар на Садовой-Спасской улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:31
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Сотрудники МЧС локализовали возгорание кровли жилого дома в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. «В 19:09 пожарные локализовали возгорание кровли жилого девятиэтажного дома по адресу: ул. Садовая-Спасская, д. 19. Площадь возгорания составила 70 кв. м. Сообщений о пострадавших не поступало», - рассказали в ведомстве. Сообщение о возгорании поступило в 16:58, в 17:05 пожарные уже приступили к тушению возгорания. В 17:34 был объявлен второй ранг сложности пожара. По последним данным, пожарные спасли четырех человек. На месте пожара работают более 20 пожарно-спасательных подразделения, более 90 человек личного состава, а также лаборатория МЧС. Данные исследования показали, что ПДК вредных веществ в воздухе в районе пожара не превышены. Согласно информации из открытых источников, пожар произошел в доходном доме Афремова, возведенном в 1904-1905 гг.

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