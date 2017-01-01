Бронзовые амурские тигры появились на Мясницкой улице в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 21:25

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Автор памятника скульптор Петр Чегодаев изобразил двух тигрят - мальчика и девочку, которые впервые вышли из своего убежища и встретили ежа.