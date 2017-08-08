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Пешеходная зона в городе Феодосия или всё ж таки нет? (08.08.2017 г.)

Автор:
egorsha
Дата публикации:
00:54
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Уже несколько дней к ряду, заместитель Главы городского Совета народных депутатов города Феодосия Республики Крым, не взирая на героическое отсутствие работников ГИБДД, пытается урезонить постоянных нарушителей ПДД, проезжать и парковаться в зоне, где массово гуляют местные граждане с детьми, туристы и командировочные.

Россия, Республика Крым, г. Феодосия, проспект Айвазовского

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