Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Завершающий этап тушения пожара на улице Садовая-Спасская

Завершающий этап тушения пожара на улице Садовая-Спасская

Автор:
Uwis
Дата публикации:
23:26
  • 5
  • 0

Завершающий этап тушения пожара на улице Садовая-Спасская.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
23:11 | denis947
В Кусковском лесопарке перевернулась машина такси: двое пострадали
117 0
09.08 15:33 | Uwis
Продолжается тушение пожара в ТЦ "Атом" в Москве