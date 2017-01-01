В Кусковском лесопарке перевернулась машина такси: двое пострадали

Автор: denis947 Дата публикации: 23:11

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На востоке Москвы в Кусковском лесопарке произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля такси при движении по Дворцовому проезду не сбросил скорость при проезде мостика, машина подпрыгнула и перевернулась. После нескольких кувырков машина встала на колеса. Очевидцы, гуляющие в парке, вызвали к месту аварии экстренные службы города. В результате аварии два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в 15 и 36-ю ГКБ.