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И автомобиль заправил, и обувь почистил

Автор:
Кристина Ляшенко
Дата публикации:
01:07
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На АЗС "Газпром" в городе Азове Ростовской области молодой мужчина моет обувь щёткой для стекла.

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