В столичном районе Отрадное окрасилась река Чермянка

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В столичном районе Отрадное окрасилась река Чермянка. Река уже 3 день имеет голубовато-зеленоватый оттенок. Местные жители переживают за природу, ведь в реке имеется рыба и плавают утки. Сразу после впадения Чермянки в Яузу - цвет растворяется. Яуза имеет обычный цвет. Сотрудники экоконтроля уже отобрали первые пробы воды для экспертизы. Результаты анализа станут известны в ближайшие пять-семь дней.