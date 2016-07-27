В столичном районе Отрадное окрасилась река Чермянка
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 08:03
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В столичном районе Отрадное окрасилась река Чермянка. Река уже 3 день имеет голубовато-зеленоватый оттенок. Местные жители переживают за природу, ведь в реке имеется рыба и плавают утки. Сразу после впадения Чермянки в Яузу - цвет растворяется. Яуза имеет обычный цвет. Сотрудники экоконтроля уже отобрали первые пробы воды для экспертизы. Результаты анализа станут известны в ближайшие пять-семь дней.
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