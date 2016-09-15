Мощные грозовые облака перед стихией в Крыму

Автор: Sargo Дата публикации: 11:49

27

27 0

Мощные грозовые облака "закутали" небо над Коктебелью, в Крыму. После чего начался ливень, сильный шквалистый ветер. Дороги моментально превратились в реки.