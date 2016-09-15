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Мощные грозовые облака перед стихией в Крыму

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11:49
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Мощные грозовые облака "закутали" небо над Коктебелью, в Крыму. После чего начался ливень, сильный шквалистый ветер. Дороги моментально превратились в реки.

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