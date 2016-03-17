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У входа в Думу установили велопарковку

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:46
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Для депутатов, желающих ездить на работу на велосипеде, у входа в Думу установили велопарковку.

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Комментарии (0)

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