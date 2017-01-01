Горожане несут цветы к посольству Испании

В Калининграде наградят мобильных репортёров года

Три автомобиля столкнулись на Малом Каменном мосту в центре Москвы

"ГАЗель" загорелась на Волоколамском шоссе в Москве

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Краснодарском крае легковушка врезалась в отделение МВД

Масляное пятно появилось на поверхности Москвы-реки

В Самаре экскаватор протаранил трамвай

Конфликт со стрельбой произошёл на улице Оренбурга

Из-за ямы в центре Пензы пострадали 3 автомобиля

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  День Преображенского полка отмечают на Преображенской площади

День Преображенского полка отмечают на Преображенской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:48
  • 20
  • 0

В Москве отмечают 330-летнюю годовщину образования Преображенского полка.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
14:16 | Uwis
Фестиваль сладостей и мороженого проходит в парке "Сокольники"
135 1
17.08 00:13 | Artem_077
На востоке столицы в ДТП пострадали две девушки
149 2
25.01 14:49 | Uwis
Две аварии произошли на Преображенской площади в Москве