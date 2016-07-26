Последние приготовления к фестивалю фейерверков в Братеево

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 13:06

56

56 0

Почти всё готово к проведению третьего Международного фестиваля фейерверков "Ростех". К месту проведения фестиваля стягиваются наряды полиции , ОМОНа и дружинников. По периметру выставляются ограждения. Перекрытие в связи с проведением международного фестиваля фейерверков "Ростех" введено на 19 и 20 августа на участке ул. Борисовские Пруды, а также Хордовом проезде, с 12:00 до 17:00 запланировано полное перекрытие участка с пропуском общественного транспорта и резидентов, а с 17:00 до окончания мероприятия движение будет перекрыто полностью.