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Главная  /  Репортажи  /  Колонны поливомоечных машин охлаждают воздух над столичными дорогами

Колонны поливомоечных машин охлаждают воздух над столичными дорогами

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:07
  • 72
  • 1

В самые жаркие дни августа воздух над столичными магистралями охлаждают с помощью поливомоечных машин. Спецтехника ГБУ "Автомобильные дороги" выстраивается в колонны, начинает движение и запускает водометы вверх над дорогой. Такой метод поливки улиц и трасс хорошо способствует охлаждению воздуха над дорогой и самой трассы. Асфальт в сильную жару нагревается и под тяжестью транспорта может начать деформироваться. Аэрация воздуха в городе будет проходить в течение всех выходных, пока не спадет жара.

  • 72
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    14:47
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 14:45 http://www.mskagency.ru/materials/2696741 19.08.17
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