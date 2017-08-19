Колонны поливомоечных машин охлаждают воздух над столичными дорогами

Автор: denis947 Дата публикации: 13:07

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В самые жаркие дни августа воздух над столичными магистралями охлаждают с помощью поливомоечных машин. Спецтехника ГБУ "Автомобильные дороги" выстраивается в колонны, начинает движение и запускает водометы вверх над дорогой. Такой метод поливки улиц и трасс хорошо способствует охлаждению воздуха над дорогой и самой трассы. Асфальт в сильную жару нагревается и под тяжестью транспорта может начать деформироваться. Аэрация воздуха в городе будет проходить в течение всех выходных, пока не спадет жара.