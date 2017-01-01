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Последствия столкновения двух автомобилей на Большой Ордынке

Автор:
tim777
Дата публикации:
13:17
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19 августа днём в центре Москвы произошло ДТП. На улице Большая Ордынка в районе дома №44 столкнулись а/м "Киа Рио" и а/м "Киа Оптима". По предварительным данным водитель а/м "Киа Рио" двигался по Большой Ордынке в направлении Серпуховской площади. Около храма Иверской иконы божией матери с переулка стал совершать выезд водитель а/м "Киа Оптима". Для водителя "Киа Рио" данный маневр оказался неожиданным и он не успел ни затормозить, ни сманеврировать в сторону - автомобили столкнулись. В результате столкновения оба автомобиля получили различные механические повреждения. На автомобильном трафике авария не сказалась. Вскоре на место ДТП для оформления происшествия прибыли инспектора ГИБДД. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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