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Трамвай «Витязь-М» совершил первую пробную поездку до площади Тверская Застава

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:27
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19 августа в центре Москвы, от Лесной улицы до площади Тверская Застава, по новому участку совершил первую пробную поездку трамвай «Витязь-М». После запуска нового участка, пассажиропоток трамвайных маршрутов №7 и 9 возрастёт на 80%. Вокруг сквера возле памятника Максиму Горькому будет организовано разворотное кольцо. Протяженность новых путей составило 1,22 км. Как сообщили сотрудники ГУП «Мосгортранс», открыть новый маршрут планируют в сентябре.

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