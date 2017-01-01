Трамвай «Витязь-М» совершил первую пробную поездку до площади Тверская Застава

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:27

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19 августа в центре Москвы, от Лесной улицы до площади Тверская Застава, по новому участку совершил первую пробную поездку трамвай «Витязь-М». После запуска нового участка, пассажиропоток трамвайных маршрутов №7 и 9 возрастёт на 80%. Вокруг сквера возле памятника Максиму Горькому будет организовано разворотное кольцо. Протяженность новых путей составило 1,22 км. Как сообщили сотрудники ГУП «Мосгортранс», открыть новый маршрут планируют в сентябре.