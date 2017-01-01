В Уфе горит кровля магазина "Ярмарка"

Автор: Awaring341 Дата публикации: 14:18

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Горит крыша магазина Ярмарки, первый этаж сам магазин, а второй этаж пекарня. Прилегающее здание - общежитие, жилой дом Ферина 1/1, г. Уфа.