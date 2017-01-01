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В Уфе горит кровля магазина "Ярмарка"

Автор:
Awaring341
Дата публикации:
14:18
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Горит крыша магазина Ярмарки, первый этаж сам магазин, а второй этаж пекарня. Прилегающее здание - общежитие, жилой дом Ферина 1/1, г. Уфа.

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Комментарии (0)

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