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Главная  /  Репортажи  /  Труп мужчины обнаружили на платформе станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии

Труп мужчины обнаружили на платформе станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:50
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Москвич скоропостижно скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

  • 22
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Комментарии (0)

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