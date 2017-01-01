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Главная  /  Репортажи  /  Новая детская площадка по программе "Моя улица" на 8-й улице Текстильщиков

Новая детская площадка по программе "Моя улица" на 8-й улице Текстильщиков

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
17:03
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В районе "Текстильщики" на юго-востоке Москвы, на 8-й улице Текстильщиков во дворе дома № 12 появилась новая детская площадка по программе "Моя улица". В данном месте ранее была старая никому не нужная площадка со сломанными и ржавыми качелями, не было здесь даже горки. Теперь для детей построили мини городок с различными развлечениями. Для родителей установили лавочки, что бы те могли следить за своими чадами.

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