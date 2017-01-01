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Главная  /  Репортажи  /  Состояние дорог в поселке Яшкино Кемеровской области.

Состояние дорог в поселке Яшкино Кемеровской области.

Автор:
sergei25
Дата публикации:
29.08 09:36
  • 17
  • 0

Улица Дружбы народов в поселке Яшкино, которую не ремонтировали лет 20 уже. Жители сами засыпают кирпичами, травой, землей.

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  • 0

Комментарии (0)

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