Состояние дорог в поселке Яшкино Кемеровской области.

Автор: sergei25 Дата публикации: 29.08 09:36

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Улица Дружбы народов в поселке Яшкино, которую не ремонтировали лет 20 уже. Жители сами засыпают кирпичами, травой, землей.